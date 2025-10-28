Per Trump il tour asiatico è solo contorno | l' unico obiettivo è Xi

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Considerata la nota riluttanza del presidente americano Donald Trump per i viaggi fuori dai confini nazionali, il primo tour asiatico del suo secondo mandato non poteva iniziare meglio. Domenica il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

per trump il tour asiatico 232 solo contorno l unico obiettivo 232 xi

© Ilfoglio.it - Per Trump il tour asiatico è solo contorno: l'unico obiettivo è Xi

Leggi anche questi approfondimenti

trump tour asiatico 232Per Trump il tour asiatico &#232; solo contorno: l'unico obiettivo è Xi - Dalla Malaysia al Giappone della neopremier Sanae Takaichi e dell'imperatore Akihito (un "grande uomo"), fino alla Corea del Sud. Da ilfoglio.it

trump tour asiatico 232Trump torna in Asia: il tour che ridisegna gli equilibri tra Washington, Pechino e Pyongyang - L’inquilino della Casa Bianca vedrà la premier giapponese, il presidente cinese e, forse, il leader nordcoreano ... Lo riporta panorama.it

trump tour asiatico 232Viaggio di Trump in Asia: incontrerà Xi Jinping, Lula e la premier giapponese Takaichi - Prende il via il viaggio di Donald Trump in Asia, il primo da quando &#232; stato riconfermato alla Casa Bianca. Lo riporta ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Tour Asiatico 232