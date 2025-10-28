Per Trump il tour asiatico è solo contorno | l' unico obiettivo è Xi
Considerata la nota riluttanza del presidente americano Donald Trump per i viaggi fuori dai confini nazionali, il primo tour asiatico del suo secondo mandato non poteva iniziare meglio. Domenica il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
$TG2000 - $Trump in $Giappone, per la seconda tappa del tour in Asia $27ottobre $Takaichi $SanaeTakaichi $esteri $NEWS $TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. La cerimonia si è svolta in Malesia, prima tappa del tour asiatico del tycoon. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin - facebook.com Vai su Facebook
Per Trump il tour asiatico è solo contorno: l'unico obiettivo è Xi - Dalla Malaysia al Giappone della neopremier Sanae Takaichi e dell'imperatore Akihito (un "grande uomo"), fino alla Corea del Sud. Da ilfoglio.it
Trump torna in Asia: il tour che ridisegna gli equilibri tra Washington, Pechino e Pyongyang - L’inquilino della Casa Bianca vedrà la premier giapponese, il presidente cinese e, forse, il leader nordcoreano ... Lo riporta panorama.it
Viaggio di Trump in Asia: incontrerà Xi Jinping, Lula e la premier giapponese Takaichi - Prende il via il viaggio di Donald Trump in Asia, il primo da quando è stato riconfermato alla Casa Bianca. Lo riporta ecovicentino.it