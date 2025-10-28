Per Jung Kook è così bello essere di nuovo nella nuova campagna Calvin Klein
Se, in un dato momento, non sei aggiornato sugli ultimi fermenti della cultura pop, una passeggiata accanto all’enorme cartellone pubblicitario Calvin Klein all’angolo trafficato di East Houston Street, nella Lower Manhattan, può rivelarti chi è la star del momento. Da oggi, quel titolo (e quello spazio pubblicitario iconico) appartiene a Jung Kook, il membro più giovane della megaband K-pop BTS. «So che i miei fan hanno atteso con impazienza questo ritorno, e mi fa davvero piacere indossare di nuovo il famoso denim del brand», ha dichiarato Jung Kook, che ha completato il servizio militare obbligatorio di 18 mesi in Corea del Sud lo scorso giugno, in un comunicato stampa di Calvin Klein. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Scopri altri approfondimenti
[TRAD ITA] 251021 TWEET DI @CalvinKlein: “Indossate i vostri Calvin Klein? Jung Kook sì.” Traduzione a cura di BICS (©Xina) - X Vai su X
#BTS #jk Jungkook ha inviato un messaggio di congratulazioni per il matrimonio a uno dei membri del team BIG HIT/HYBE. Jungkook: Congratulazioni per il matrimonio. E in futuro... finché i tuoi capelli neri non diventeranno grigi e i tuoi occhi non si chiuderan - facebook.com Vai su Facebook
Jung Kook, “I Am Still” è il nuovo progetto in arrivo al cinema - L’annuncio a sorpresa è arrivato ieri sera, tramite le pagine ufficiali dei BTS e di Big Hit Entertainment. billboard.it scrive
Jung Kook dei BTS ha salutato i fan in una diretta prima di arruolarsi - Jung Kook inizia oggi il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud: insieme a Jimin, anche per lui è il primo giorno, è l’ultimo componente dei BTS ad arruolarsi. Segnala billboard.it
Jung Kook: I Am Still - Per capire l'ascesa di Jung Kook è necessario partire dal suo passato tra le fila dei BTS, i più grandi esponenti del K- Segnala mymovies.it