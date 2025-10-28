Se, in un dato momento, non sei aggiornato sugli ultimi fermenti della cultura pop, una passeggiata accanto all’enorme cartellone pubblicitario Calvin Klein all’angolo trafficato di East Houston Street, nella Lower Manhattan, può rivelarti chi è la star del momento. Da oggi, quel titolo (e quello spazio pubblicitario iconico) appartiene a Jung Kook, il membro più giovane della megaband K-pop BTS. «So che i miei fan hanno atteso con impazienza questo ritorno, e mi fa davvero piacere indossare di nuovo il famoso denim del brand», ha dichiarato Jung Kook, che ha completato il servizio militare obbligatorio di 18 mesi in Corea del Sud lo scorso giugno, in un comunicato stampa di Calvin Klein. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per Jung Kook «è così bello essere di nuovo» nella nuova campagna Calvin Klein