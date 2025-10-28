Pensioni il ritiro alle Poste da lunedì 3 novembre
Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali della provincia di Padova le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento da lunedì 3.Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Deduzioni sul fondo pensione? Possibili anche dopo il ritiro dal lavoro https://24plus.ilsole24ore.com/art/deduzioni-fondo-pensione-possibili-anche-il-ritiro-lavoro-AHbFp6HD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1 - X Vai su X
CARTA "DEDICATA A TE" 2025 - ELENCO BENEFICIARI E MODALITA' DI RITIRO Si comunica che è disponibile e consultabile sul sito istituzionale l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025. MODALITÀ DI RITIRO DELLA CARTA - Nuovi benef - facebook.com Vai su Facebook
Pagamento pensioni di settembre 2025, le date in calendario di Poste e ultime novità - Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente lunedì 1° settembre 2025, ovvero il primo giorno bancabile del mese. fanpage.it scrive
Pagamento pensioni di ottobre 2025: le date in calendario di Poste e le ultime novità in Manovra - Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente mercoledì 1° ottobre 2025. Segnala fanpage.it
Poste, così verranno pagate le pensioni di settembre - Poste Italiane comunica che nel Forlivese le pensioni del mese di settembre verranno accreditate a partire da mercoledì 26 agosto per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o ... Da ilrestodelcarlino.it