Pensioni il ritiro alle Poste da lunedì 3 novembre

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali della provincia di Padova le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento da lunedì 3.Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

