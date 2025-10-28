Pensioni 2026 | la proposta di Mastrapasqua aumentare gli assegni a chi fa figli

Pensionipertutti.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito sulle pensioni torna centrale un tema che intreccia demografia e welfare. Antonio Mastrapasqua, ex presidente dell’Inps, ha lanciato una proposta destinata a far discutere: aumentare la pensione a chi mette al mondo più di due figli. Una misura che, secondo lui, potrebbe rappresentare una risposta strutturale alla crisi demografica che sta minacciando il sistema previdenziale italiano. “La crisi demografica non si può più curare con le ‘aspirine dei bonus’”, ha affermato Mastrapasqua, sottolineando come “meno nati, meno lavoratori, meno Pil, meno contributi previdenziali, ma anche meno fiscalità generale da tradurre in servizi per la comunità”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pensioni 2026 proposta mastrapasquaRiforma pensioni 2025/ La proposta per incentivare la natalità (ultime notizie 28 ottobre) - Salvini: “Piano Casa scoperto nel 2026, le banche contribuiscano”/ “Serve progetto pilota per ogni Regione” ... Si legge su ilsussidiario.net

pensioni 2026 proposta mastrapasquaRIFORMA PENSIONI 2026/ La tentazione italiana di seguire la “retromarcia” francese - In vista della manovra non si sa ancora se ci sarà un intervento per bloccare l'aumento dei requisiti pensionistici in base all'aspettativa di vita ... Si legge su ilsussidiario.net

pensioni 2026 proposta mastrapasquaPensioni, bonus, tasse: i lavori in corso della manovra 2026 in 10 punti - Tra gli interventi più contestati c’è l’aumento della tassazione sugli affitti brevi che, già rivista rispetto alle prime bozze circolate, sembra destinata a essere cancellata per la forte contrarietà ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pensioni 2026 Proposta Mastrapasqua