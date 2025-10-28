Pensioni 2026 | la proposta di Mastrapasqua aumentare gli assegni a chi fa figli

Nel dibattito sulle pensioni torna centrale un tema che intreccia demografia e welfare. Antonio Mastrapasqua, ex presidente dell’Inps, ha lanciato una proposta destinata a far discutere: aumentare la pensione a chi mette al mondo più di due figli. Una misura che, secondo lui, potrebbe rappresentare una risposta strutturale alla crisi demografica che sta minacciando il sistema previdenziale italiano. “La crisi demografica non si può più curare con le ‘aspirine dei bonus’”, ha affermato Mastrapasqua, sottolineando come “meno nati, meno lavoratori, meno Pil, meno contributi previdenziali, ma anche meno fiscalità generale da tradurre in servizi per la comunità”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it