Penelope Massa lascia Amici25 cosa è successo all'allieva | Sto male non riesco a trovare la forza

Penelope Massa ha deciso di lasciare la scuola di Amici. Nella puntata del daytime oggi l'allieva ha avuto un momento di sconforto e dopo aver parlato con la produzione del programma, ha comunicato agli allievi la sua scelta: "Sto male, non riesco a trovare la forza. Ho un problema di adattamento da quando sono nata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

