Pazienti non autosufficienti i giudici ribadiscono | Trasporto centri diurni spetta alla Asl

Lecceprima.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Dopo le prime sentenze dello scorso anno il Consiglio di Stato ha definito ancora una volta che è compito delle Asl territoriali attivare il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni per le persone non autosufficienti.I giudici amministrativi con tre sentenze analoghe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

