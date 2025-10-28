Pazienti non autosufficienti i giudici ribadiscono | Trasporto centri diurni spetta alla Asl
LECCE – Dopo le prime sentenze dello scorso anno il Consiglio di Stato ha definito ancora una volta che è compito delle Asl territoriali attivare il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni per le persone non autosufficienti.I giudici amministrativi con tre sentenze analoghe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
