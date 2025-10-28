PayPal porta i pagamenti su ChatGPT | accordo con OpenAI per gli acquisti integrati nell’assistente

Dday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già da quest'anno gli utenti di ChatGPT potranno acquistare prodotti e servizi direttamente tramite PayPal tramite un pulsante “acquista con .”. 🔗 Leggi su Dday.it

paypal porta i pagamenti su chatgpt accordo con openai per gli acquisti integrati nell8217assistente

© Dday.it - PayPal porta i pagamenti su ChatGPT: accordo con OpenAI per gli acquisti integrati nell’assistente

Argomenti simili trattati di recente

PayPal in down: problemi con app e pagamenti bloccati - PayPal, popolare piattaforma per i pagamenti online, sta affrontando problemi tecnici su scala globale. Scrive tg24.sky.it

Pagamenti, donazioni e collette online: PayPal per un’Italia sempre più digitalizzata - Che si tratti di bollette, tasse o altri pagamenti, secondo un'indagine di YouGov più di 8 italiani su 10 pagano le ... Come scrive tg24.sky.it

PayPal porta i pagamenti fino a 24 rate in Italia - Paga in 6, 12 o 24 rate con PayPal: la novità arriva in Italia e in Spagna, ma bisogna tenere conto dei tassi di interesse applicati. Riporta punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Paypal Porta Pagamenti Chatgpt