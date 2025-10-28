Paura per l' uragano Melissa nei Caraibi a rischio in 1,5 milioni di persone

28 ott 2025

La paura corre sul Mar dei Caraibi, percorso in queste ore dall’uragano Melissa, uno dei più potenti mai registrato, di categoria 5, e probabilmente il più grande che abbia mai colpito la Giamaica. La tempesta ha accelerato il suo avvicinamento e gli Stati Uniti hanno messo al sicuro le loro navi dispiegate nei Caraibi. Le forze statunitensi «hanno implementato piani per condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

