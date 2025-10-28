La paura corre sul Mar dei Caraibi, percorso in queste ore dall’uragano Melissa, uno dei più potenti mai registrato, di categoria 5, e probabilmente il più grande che abbia mai colpito la Giamaica. La tempesta ha accelerato il suo avvicinamento e gli Stati Uniti hanno messo al sicuro le loro navi dispiegate nei Caraibi. Le forze statunitensi «hanno implementato piani per condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Paura per l'uragano Melissa nei Caraibi, a rischio in 1,5 milioni di persone