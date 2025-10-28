Paura al Maggiore ascensore in tilt durante il trasporto di una paziente | Si è sentito un gran botto
Attimi di paura questa mattina all’ospedale Maggiore, dove un ascensore utilizzato per il trasporto di barelle e letti avrebbe avuto un improvviso malfunzionamento mentre era a bordo una paziente allettata. In un primo momento si era diffusa la voce che la cabina fosse precipitata per alcuni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
