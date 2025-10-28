Patentino dell’ospitalità Imparare l’accoglienza

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Torna con un nuovo ciclo di appuntamenti il Patentino dell’ospitalità, il percorso formativo e informativo pensato dal Comune di Castiglione della Pescaia per condividere esperienze, sviluppare competenze e rafforzare la cultura dell’accoglienza attraverso incontri, tavoli di lavoro e momenti di confronto aperti a tutti. La formazione è fondamentale nello sviluppo della cultura del turismo ” ed è per questo che il Comune cerca di offrire agli operatori del settore ricettivo e a coloro che, vivendo a Castiglione della Pescaia, si occupano di turismo, tutti quegli strumenti utili a gestire al meglio conoscenze e professionalità nell’accoglienza e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

