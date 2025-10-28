Patente l’Europa cambia le regole per i conducenti | ecco cosa si potrà fare da adesso

Cambia tutto per milioni di automobilisti nell’ Unione Europea: con la nuova Direttiva sulle patenti, adottata il 29 settembre 2025, i limiti di peso della categoria B vengono ampliati per la prima volta dopo decenni. La scelta nasce dall’evoluzione dei veicoli elettrici e delle tecnologie alternative, che pesano molto più delle auto tradizionali e mettono in crisi il tetto delle 3,5 tonnellate. Gli automobilisti con patente B potranno arrivare a 4,25 tonnellate, e in condizioni speciali anche a 5.000 kg. Finora la B consentiva solo auto e veicoli leggeri sotto 3,5 t: le nuove regole colmano il divario creato da batterie e sistemi elettrici, in particolare per furgoni elettrici, camper di grandi dimensioni e mezzi a celle a combustibile, che non sono camion ma sforavano il limite del permesso standard. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

