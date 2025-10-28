Passeggiata nella Gola di Lana | tra pareti di porfido cascate e natura selvaggia

Prima di salutare Lana, vale la pena concedersi un’ultima immersione nella sua anima più autentica, ovvero quella della Gola di Lana, un percorso naturalistico che segue il corso del rio. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - Passeggiata nella Gola di Lana: tra pareti di porfido, cascate e natura selvaggia

Argomenti simili trattati di recente

IN PARTENZA PER SAUROTREK Grazie a tutti per aver preso parte a #Saurotrek, la passeggiata fra i segreti della Gola del Bottaccione. Un percorso di circa 5 km che sale lungo l'acquedotto medievale fino a riscendere nel centro storico della città - facebook.com Vai su Facebook

Passeggiate sensoriali nei boschi . Via della Lana e della Seta in festa - L’ultimo week end di giugno, sul crinale tra Emilia e Toscana, torna l’evento che celebra il sesto compleanno della Via della Lana e della Seta, il cammino che collega Bologna a Prato. lanazione.it scrive