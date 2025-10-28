Passeggera di una nave da crociera scompare allarme a bordo e scattano le ricerche | ritrovata morta

Una donna di 80 anni è stata trovata senza vita a Lizard Island, località turistica nella Grande Barriera Corallina, dopo non essere rientrata a bordo della nave da crociera Coral Adventurer. La turista partecipava a un’escursione organizzata dalla compagnia Coral Expeditions. Secondo quanto riportato dalla polizia, “ la donna stava percorrendo il sentiero verso la cima di Cook’s Look con un gruppo di escursionisti quando si è separata dagli altri partecipanti “. Una fonte citata da The Australian ha dichiarato che “il gruppo ha proseguito e poi è tornato a bordo della nave, rendendosi conto solo dopo che lei non c’era”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

