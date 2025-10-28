Passeggera di una nave da crociera scompare allarme a bordo e scattano le ricerche | ritrovata morta

Una donna di 80 anni è stata trovata senza vita a Lizard Island, località turistica nella Grande Barriera Corallina, dopo non essere rientrata a bordo della nave da crociera Coral Adventurer. La turista partecipava a un’escursione organizzata dalla compagnia Coral Expeditions. Secondo quanto riportato dalla polizia, “ la donna stava percorrendo il sentiero verso la cima di Cook’s Look con un gruppo di escursionisti quando si è separata dagli altri partecipanti “. Una fonte citata da The Australian ha dichiarato che “il gruppo ha proseguito e poi è tornato a bordo della nave, rendendosi conto solo dopo che lei non c’era”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Passeggera di una nave da crociera scompare, allarme a bordo e scattano le ricerche: ritrovata morta

Contenuti che potrebbero interessarti

Nave da Capri salpa in anticipo, passeggera infuriata presenta esposto-denuncia: “Saltata visita medica prenotata da tempo” - facebook.com Vai su Facebook

Pronti a mollare gli ormeggi? Sulla nave capitanata da @PChiambretti sale un nuovo passeggero: Clemente Mastella! #FinCheLaBarcaVa, ogni giorno alle 20.15 su #Rai3 e #RaiPlay - X Vai su X

Portogallo, un passeggero di una nave da crociera cade in acqua e scompare - ”, un passeggero è caduto in mare dalla nave da crociera Norwegian Jewel in rotta da Barcellona a Miami, hanno confermato le autorità. mediterranews.org scrive

Epidemia da Norovirus su nave da crociera: 74 passeggeri isolati nelle loro stanze - Leggi su Sky TG24 l'articolo Epidemia da Norovirus su nave da crociera: 74 passeggeri isolati nelle loro stanze ... Da tg24.sky.it

Epidemia da Norovirus sulla nave da crociera e passeggeri isolati nelle cabine, quali sono i sintomi del virus - È scoppiata un'epidemia da Norovirus su una nave da crociera della compagnia Oceania Cruises partita da Montreal e diretta a Boston ... Da virgilio.it