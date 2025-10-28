Pasqualina orgoglio di Volturara 103 anni di vita e di saggezza
Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi la Comunità di Volturara Irpina festeggia una delle sue cittadine più longeve e amate: Pasqualina, che compie 103 anni. Un traguardo straordinario, che riempie d’orgoglio tutta la nostra comunità e rappresenta un simbolo vivente di forza, memoria e amore per la vita. Il Sindaco Marino Sarno, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i volturaresi, ha voluto esprimere i suoi più sinceri auguri: “Oggi facciamo gli auguri ad una nonnina davvero speciale, la nostra Pasqualina, che spegne 103 candeline. Loro, i nostri centenari, sono un orgoglio e un esempio per la nostra Comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
