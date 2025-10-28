Pasolini le iniziative per il cinquantesimo anniversario dalla morte

Cms.ilmanifesto.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A TEATRO. Nel 50o anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, il Teatro di Roma dedica allo «scrittore corsaro» un trittico di eventi. La trilogia proposta si raccoglie nel titolo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

pasolini le iniziative per il cinquantesimo anniversario dalla morte

© Cms.ilmanifesto.it - Pasolini, le iniziative per il cinquantesimo anniversario dalla morte

Leggi anche questi approfondimenti

pasolini iniziative cinquantesimo anniversarioMessina, all’Unime iniziativa su Pier Paolo Pasolini - Nel dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, dell’Università di Messina, la sua figura sarà ri ... Si legge su strettoweb.com

A Forlì una serata dedicata a Pasolini: in Sala Lama la proiezione gratuita de La Macchinazione - Nel cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, l’Associazione Luciano Lama rende omaggio al grande intellettuale con una serata di cinema e riflessione. Secondo globalist.it

pasolini iniziative cinquantesimo anniversarioCutro, convegno su Pasolini a 50 anni dalla morte e proposta per il belvedere delle “dune gialle” - Il Centro Tajani chiede di intitolargli il belvedere sulle dune gialle ... Si legge su quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Pasolini Iniziative Cinquantesimo Anniversario