Pasolini le iniziative per il cinquantesimo anniversario dalla morte
A TEATRO. Nel 50o anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, il Teatro di Roma dedica allo «scrittore corsaro» un trittico di eventi. La trilogia proposta si raccoglie nel titolo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il prossimo 2 novembre si ricorderanno i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, e tante sono le iniziative per ricordare l'uomo, il poeta, lo scrittore, il regista, riconosciuto da tutti come uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento. Noi lo ricordiamo co - facebook.com Vai su Facebook
PPP Visionario, il programma completo delle iniziative che omaggiano Pasolini https://ift.tt/NzVfvKu - X Vai su X
Messina, all’Unime iniziativa su Pier Paolo Pasolini - Nel dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, dell’Università di Messina, la sua figura sarà ri ... Si legge su strettoweb.com
A Forlì una serata dedicata a Pasolini: in Sala Lama la proiezione gratuita de La Macchinazione - Nel cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, l’Associazione Luciano Lama rende omaggio al grande intellettuale con una serata di cinema e riflessione. Secondo globalist.it
Cutro, convegno su Pasolini a 50 anni dalla morte e proposta per il belvedere delle “dune gialle” - Il Centro Tajani chiede di intitolargli il belvedere sulle dune gialle ... Si legge su quotidianodelsud.it