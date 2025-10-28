Partono i lavori nella biblioteca di Villa Tittoni
Una dimora storica e un intervento di pari importanza. Anche a livello economico. L’amministrazione ha stanziato 200mila euro per la sostituzione di alcune porte alla biblioteca civica. Un intervento che qui non è così ordinario come potrebbe apparire altrove: il servizio, infatti, è collocato in un’ala di Villa Tittoni. Un bene storico tutelato dalla Soprintendenza. L’intervento di sostituzione delle porte è stato voluto per creare spazi ancora più vivibili che guardano all’ambiente, migliorando l’esperienza degli utenti con maggiore isolamento acustico e generale sicurezza. Se n’era già iniziato a parlare la scorsa estate, quando a titolo sperimentale era stato installato il primo infisso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
