Partito Democratico Viaggio nel terzo settore fa tappa ad Agrigento

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “Viaggio nel terzo settore” del Partito democratico farà tappa ad Agrigento il 30 ottobre. La delegazione, guidata da Marta Bonafoni, componente della segreteria nazionale con delega al terzo settore, incontrerà alle 9,30 la sociologa Antonella Gallo Carrabba, referente del centro antiviolenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

