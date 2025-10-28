Partiti | sondaggio Porta a Porta Fdi al 29,6% cala di 1,4% scende anche Pd cresce M5S**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia perde l'1,4% rispetto alla rilevazione dello scorso 14 ottobre e si attesta al 29,6%, seguito dal Pd al 21,7 % cala dello 0,8%. È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,7% ed è al 11,6%. Forza Italia al 9,5%, sale dello 0,5%, mentre la Lega all'8,7% dello 0,4% (+0,4%).Alleanza Verdi e Sinistra al 6,8% è stabile. Azione è al 3,3% e guadagna lo 0,4%, mentre Italia viva al 2,7% lo perde (-0,4%). Infine +Europa è al 2% (+0,4%), Noi Moderati resta allo 0,7%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

