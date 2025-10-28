Partiti i lavori per la realizzazione dell' attesa pista ciclopedonale

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale protetta lungo Via Monte Grappa, a Piove di Sacco, intervento previsto quale opera compensativa della chiusura del passaggio a livello pubblico al km 1+328 della linea ferroviaria Adria-Mestre, nel tratto tra Piove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

