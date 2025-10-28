Partiti i lavori per la realizzazione dell' attesa pista ciclopedonale

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale protetta lungo Via Monte Grappa, a Piove di Sacco, intervento previsto quale opera compensativa della chiusura del passaggio a livello pubblico al km 1+328 della linea ferroviaria Adria-Mestre, nel tratto tra Piove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Cantiere aperto al ponte del #Giordanello. Partiti i lavori che restituiranno un ponte adeguato, sicuro e moderno alla comunità. Per i residenti con particolari necessità, il Comune garantisce supporto. - facebook.com Vai su Facebook

Black point largo Somalia, partiti i lavori per mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale https://ift.tt/4x6a2s5 - X Vai su X

CASTELLAMONTE - Dopo tanti anni di attesa sono partiti i lavori per la rotonda all'ingresso di Spineto - FOTO - E’ indubbiamente un’opera molto attesa, perché mette in sicurezza uno snodo nevralgico della viabilità cittadina: una zona che spesso è stata teatro di incidenti anche gravi ... Riporta quotidianocanavese.it

Malagrotta, in attesa del “capping” partiti i lavori per mettere in sicurezza l'ex discarica - La gara per la bonifica e per la copertura dell’ex discarica più grande d’Europa è stata aggiudicata nell’ottobre del 2024. Si legge su romatoday.it

Al Santissima Annunziata di Sassari partiti i lavori di adeguamento, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale - In questi giorni avviate anche le attività di abbattimento del palazzo rosso e rivisitati i percorsi interni per i pedoni. Come scrive quotidianosanita.it