Di colpi di scena, nessuno. Almeno non quello che in diversi aspettano dal 13 ottobre, da quando cioè è risultato chiaro il verdetto elettorale regionale. Dentro-fuori da Sala Grandonio per un po’, un intervento nella fase delle comunicazioni, poi più nulla. Nessuno che incalzi e lui a fare con naturalezza il sindaco, senza tradire in alcun modo il "logorio politico" che è probabile lo affligga da un po’. Un’altra settimana è passata più un altro consiglio comunale che ieri è finito, almeno sul fronte degli annunci, senza verdetto. Ciò che deciderà Alessandro Tomasi per sé e per la città è ancora nebbia, complici anche i tempi lunghi di Firenze, laddove si decide la partita della giunta Giani dai quali dipende anche il calendario dei lavori del consiglio regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partire o restare. Tomasi non si espone in consiglio comunale