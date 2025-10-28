Parolin | Ucraina serve sforzo mondiale

13.00 Per l'Ucraina "credo ci voglia un grande coinvolgimento di tutta la comunità internazionale perché si possa arrivare a fare qualche passo verso la pace". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano card.Parolin a margine di un evento al Bambino Gesù-San Paolo fuori le Mura a Roma. "Qualche negoziato è in corso, magari non pubblico",dice; "Speriamo che questi contatti possano portare" a qualcosa. Credo che Pechino "abbia qualcosa da dire".Con Orban ieri "un bell'incontro". Posizioni lontane? "Cerchiamo di avvicinarle sempre più". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

