Parolin | Ucraina serve sforzo mondiale

13.00 Per l'Ucraina "credo ci voglia un grande coinvolgimento di tutta la comunità internazionale perché si possa arrivare a fare qualche passo verso la pace". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano card.Parolin a margine di un evento al Bambino Gesù-San Paolo fuori le Mura a Roma. "Qualche negoziato è in corso, magari non pubblico",dice; "Speriamo che questi contatti possano portare" a qualcosa. Credo che Pechino "abbia qualcosa da dire".Con Orban ieri "un bell'incontro". Posizioni lontane? "Cerchiamo di avvicinarle sempre più". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

16/10/25. Il segretario di Stato Parolin sui passi per la pace a #Gaza e su quelli che servono in Ucraina, prima del conferimento del VI Premio Letterario “Ambasciatori presso la Santa Sede” https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2025-10/parolin-premio- - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - Card. #Parolin: a #Gaza speriamo in #pace giusta. In #Ucraina prospettive non positive #15ottobre #ostaggi #MedioOriente #Israele #Palestina #GazaCity #Trump #Netanyahu #Hamas #Russia #Putin #RussiaUkraineWar #NEWS #TV2000 @tg20 - X Vai su X

Parolin, sforzo pace Santa Sede soprattutto su lato umanitario - "Credo che il Bambino Gesù stia facendo una grande opera umanitaria: noi siamo soprattutto impegnati appunto su questo versante pensando che anche lo sforzo umanitario, sia a l ... Da msn.com

Ucraina, Parolin: «Serve ruolo decisivo di Europa, Cina e Usa per pace» - "Speriamo che l'Europa, in riferimento anche a quanto ha detto da Orban ieri, assuma un ruolo sempre di maggior protagonismo per la pace. Riporta msn.com

Parolin: “Europa deve fare di più per la pace”/ “Anche USA e Cina siano protagonisti: bene Trump in Oriente” - Parolin sugli sforzi di pace che l'Europa deve aumentare, i richiami a Cina e Stati Uniti: la diplomazia della Chiesa, tutti gli scenari ... Segnala ilsussidiario.net