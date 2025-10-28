Parolin | Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Così il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, entrando al Bambino Gesù di Roma per i 40 anni di Irccs, rispondendo alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

parolin orban cerchiamo avvicinareParolin: Orban? Cerchiamo di avvicinare posizioni - "Abbiamo avuto un bell'incontro, nel senso che abbiamo un possibilità di manifestare ognuno il suo punto di vista, che cerchiamo di avvicinare sempre di più". Come scrive quotidiano.net

Parolin: “Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista” - (Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Segnala sassarinotizie.com

parolin orban cerchiamo avvicinareUcraina, Parolin: «Serve ruolo decisivo di Europa, Cina e Usa per pace» - "Speriamo che l'Europa, in riferimento anche a quanto ha detto da Orban ieri, assuma un ruolo sempre di maggior protagonismo per la pace. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parolin Orban Cerchiamo Avvicinare