Parolin | Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista

(Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Così il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, entrando al Bambino Gesù di Roma per i 40 anni di Irccs, rispondendo alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Questa mattina Papa #LeoneXIV ha ricevuto in udienza il Primo Ministro d’#Ungheria, Viktor Orbán, il quale ha successivamente incontrato il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segret - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - Card. #Parolin: a #Gaza speriamo in #pace giusta. In #Ucraina prospettive non positive #15ottobre #ostaggi #MedioOriente #Israele #Palestina #GazaCity #Trump #Netanyahu #Hamas #Russia #Putin #RussiaUkraineWar #NEWS #TV2000 @tg20 - X Vai su X

Parolin: Orban? Cerchiamo di avvicinare posizioni - "Abbiamo avuto un bell'incontro, nel senso che abbiamo un possibilità di manifestare ognuno il suo punto di vista, che cerchiamo di avvicinare sempre di più". Come scrive quotidiano.net

Parolin: “Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista” - (Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Segnala sassarinotizie.com

Ucraina, Parolin: «Serve ruolo decisivo di Europa, Cina e Usa per pace» - "Speriamo che l'Europa, in riferimento anche a quanto ha detto da Orban ieri, assuma un ruolo sempre di maggior protagonismo per la pace. Scrive msn.com