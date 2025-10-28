Parolin | coinvolgere la Cina per la pace in Ucraina

Ha parlato della pace in Ucraina, il cardinale Parolin, che auspica il coinvolgimento dell’intera comunità internazionale per fermare le armi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Parolin: coinvolgere la Cina per la pace in Ucraina

