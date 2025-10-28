Al di là delle chiacchiere, di chi continua a sottolineare più i problemi che le doti di questa squadra, di chi parla solo di fortuna che presto si esaurirà, l’unica verità inconfutabile è che la Roma è là davanti, o meglio ci potrà tornare domani sera. Sì perché il Napoli ha vinto contro il Lecce e si è momentaneamente portato al comando in solitaria, in attesa di vedere se i giallorossi risponderanno presenti battendo all’ Olimpico un Parma che non verrà alzando bandiera bianca, desideroso di trovare altri preziosi punti salvezza come fatto nelle ultime uscite. Dopo aver ritrovato la vittoria in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo, importante dopo i due ko consecutivi con Inter e Viktoria Plzen, ora la Roma vuole sfatare il tabù casa, perché tutte e 4 le sconfitte stagionali sono arrivate entro le mura amiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Parma sterile, ma la difesa è il punto forte di Cuesta: occhi su Bernabé e Pellegrino