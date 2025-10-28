Parma sterile ma la difesa è il punto forte di Cuesta | occhi su Bernabé e Pellegrino
Al di là delle chiacchiere, di chi continua a sottolineare più i problemi che le doti di questa squadra, di chi parla solo di fortuna che presto si esaurirà, l’unica verità inconfutabile è che la Roma è là davanti, o meglio ci potrà tornare domani sera. Sì perché il Napoli ha vinto contro il Lecce e si è momentaneamente portato al comando in solitaria, in attesa di vedere se i giallorossi risponderanno presenti battendo all’ Olimpico un Parma che non verrà alzando bandiera bianca, desideroso di trovare altri preziosi punti salvezza come fatto nelle ultime uscite. Dopo aver ritrovato la vittoria in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo, importante dopo i due ko consecutivi con Inter e Viktoria Plzen, ora la Roma vuole sfatare il tabù casa, perché tutte e 4 le sconfitte stagionali sono arrivate entro le mura amiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Le tre sentenze di #ParmaTorino 2-1: attacco sterile, Vlasic in difficoltà Tre riflessioni dopo la sconfitta di #Parma: troppi pochi gol, il ruolo del croato e la corsia destra #ToroNews #TorinoFc #Torino
Ecco gli 11 scelti da Mister Cesc Fàbregas per la gara di oggi contro il Parma . The selected ones by Mister Cesc Fàbregas for today's match against Parma .
Parma-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A - Il Parma cerca la prima vittoria in campionato dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia contro lo Spezia ai rigori. Lo riporta sport.sky.it
Parma, Troilo: "Cuesta è un allenatore top. Voglio essere il leader della difesa" - Quest'oggi il Parma ha disputato una gara amichevole contro la Virtus Entella: la partita è terminata con una vittoria per 1- Riporta tuttomercatoweb.com
Cremonese-Parma, le probabili formazioni: Nicola in difesa non cambia, Cutrone più di Oristanio - 00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN): In casa Cremonese si è fermato Vardy, con l'attaccante ... Riporta tuttomercatoweb.com