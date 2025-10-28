Parma ok la difesa ma l' attacco si è inceppato | un gol ogni quattro ore

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il punto di forza del Parma di Carlos Cuesta è sicuramente l’attenzione alla fase difensiva. Lo spagnolo ha messo da parte esperimenti e innovazioni, facendo da subito di necessità, virtù. La necessità di fare punti per consolidare la categoria e far crescere i giovani - come ricordato in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parma ok difesa attaccoPronostico Roma-Parma: per entrambe il miglior attacco è la difesa - Parma è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Come scrive ilveggente.it

parma ok difesa attaccoDifesa e attacco: gioie e dolori - Como ha confermato pregi e difetti dei crociati, ma – sicuramente – il match del “Tardini” ha registrato una maggiore pericolosità sotto p ... Scrive sportparma.com

Juventus-Parma, le probabili formazioni - La Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium per la prima giornata di Serie A 2025/26. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Ok Difesa Attacco