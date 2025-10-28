Parliamo di violenza economica | come si manifesta e come si contrasta

Una giornata di riflessione, confronto e consapevolezza per dare voce a una delle forme di abuso più subdole e diffuse: la violenza economica. L’evento, promosso da Adoc Umbria, Uil Umbria e Comitato Pari Opportunità della Uil Umbria si inserisce nel più ampio percorso di educazione finanziaria e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Si è tenuto ieri al DAFNE il Convegno dal titolo “ Parliamo di casa luogo di pace” organizzato in collaborazione con la Questura di Foggia. Nel corso del Convegno è stato affrontato il tema della violenza domestica sotto un profilo normativo, psico-pedagogico - facebook.com Vai su Facebook

C’erano stati diversi episodi di violenza ma Pamela per paura non ha mai denunciato. Ne parliamo con Alessandra Viero e Gabriella Marano #Quartogrado - X Vai su X

Parliamo di violenza economica: come si manifesta e come si contrasta - Una giornata di riflessione, confronto e consapevolezza per dare voce a una delle forme di abuso più subdole e diffuse: la violenza economica. Si legge su perugiatoday.it

La violenza di genere e l’indipendenza economica: se ne parla oggi - Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio a Monterubbiano, con ‘La carica delle 32. Si legge su msn.com

Violenza economica: quando i soldi sono una trappola - Subdola nel manifestarsi e difficile da stanare: è la violenza economica che colpisce tante donne ed è spesso prodromo di quella fisica. Come scrive donnamoderna.com