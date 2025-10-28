C’è un momento, in ogni evoluzione tecnologica, in cui quello che sembrava magia diventa abitudine. Accade sempre così: il fax, il mouse, il touch. Oggi è il turno della voce. Dopo averci servito come strumento per convincere, cantare o pregare, ora la voce è chiamata a comandare le macchine. Il recente report della London School of Economics per Jabra lo conferma: entro pochi anni la Voice AI sarà la nostra principale interfaccia. Parleremo con l’intelligenza artificiale come ora chattiamo con un collega distratto. E lo faremo senza più stupirci e forse nemmeno pensarci. È un’evoluzione affascinante e pericolosa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Parlare diventa potere: la voce è la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale