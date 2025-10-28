Parla l' agente di Di Lorenzo | Bergonzi non si deve permettere il Capitano è il più corretto in Serie A
Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha risposto alle parole dell’ex arbitro Bergonzi durante la trasmissione "Ne Parliamo il Lunedì" su Canale 8. Durante “La Domenica Sportiva”, nel mostrare l'episodio da moviola che ha visto protagonista Giovanni Di Lorenzo nel match contro l'Inter. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
