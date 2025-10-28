Parla il guru bresciano della bellezza | La cosmetica è disumana
"La cosmetica è disumana, serve un antidoto". Con queste parole Giannantonio Negretti ha scosso la platea di RelazionExpo a Verona nella conferenza dedicata alla Cosmetica umanistica, sottotitolo "La bellezza che parla all'anima", denunciando uno dei grandi paradossi del nostro tempo: una società. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Live tra poco... Non mancare alle 18:45! Si parla dei problemi del prato a ottobre. Problemi reali di persone normali, dei tuoi, insomma... valore vero! Potrai interagire, porre la tua domanda e ricevere il consiglio tecnico direttamente dal nostro "guru" Fabio... - facebook.com Vai su Facebook
Parla il guru (bresciano) della bellezza: "La cosmetica è disumana" - Con queste parole Giannantonio Negretti ha scosso la platea di RelazionExpo a Verona nella conferenza dedicata alla Cosmetica umanistica, sottotitolo "La ... Secondo bresciatoday.it