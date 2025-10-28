Parla il guru bresciano della bellezza | La cosmetica è disumana

Bresciatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La cosmetica è disumana, serve un antidoto". Con queste parole Giannantonio Negretti ha scosso la platea di RelazionExpo a Verona nella conferenza dedicata alla Cosmetica umanistica, sottotitolo "La bellezza che parla all'anima", denunciando uno dei grandi paradossi del nostro tempo: una società. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

parla guru bresciano bellezzaParla il guru (bresciano) della bellezza: "La cosmetica è disumana" - Con queste parole Giannantonio Negretti ha scosso la platea di RelazionExpo a Verona nella conferenza dedicata alla Cosmetica umanistica, sottotitolo "La ... Secondo bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Parla Guru Bresciano Bellezza