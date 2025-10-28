In un mese come quello di ottobre in cui il meteo riserva sempre grandi sorprese in termini di cambi di temperatura e di piogge, occorre pensare anche a qualche look strategico che possa essere un’ancora di salvezza all’occorrenza. In poche parole delle formule outfit che possano coniugare al massimo funzionalità e stile. Uno di questi potrebbe essere proprio quello che mette in primo piano il trucco della doppia giacca sportiva. Che cosa significa? Semplicemente indossare una sopra l’altra due giacche dall’allure sportiva facendo bene attenzione ad alcuni dettagli. Quando si dice giacca sportiva si intendono parka, windbreaker, impermeabili, barn jackets e tutti gli altri ibridi che nascono più come capo tecnico che come elemento di stile vero e proprio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Parka, windbreaker, impermeabili, barn jackets si stratificano tra loro per creare nuovi e interessanti look