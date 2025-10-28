Paris FC-Lione mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Il Paris FC di Gilli deve ancora ambientarsi in Ligue1 nonostante un organico che punta a qualcosa in più della salvezza e quest’oggi affronta in casa il Lione di Fonseca, squadra a caccia di un piazzamento in Champions League. I parisiens vengono dal KO interno contro il Nantes, e adesso la zona retrocessione è distante solamente 2 punti. Il campionato è estremamente equilibrato e serve la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
- Il PSG torna a convincere, Paris e Lione da “limited edition”: che Première Ligue! - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile Vai su Facebook
Ligue 1 2025-2026: Paris FC-Lione, le probabili formazioni - Lione, match valido per la decima giornata della Ligue 1 2025- Scrive sportal.it
Pronostico Paris FC vs Lione – 29 Ottobre 2025 - Il confronto di Ligue 1 tra Paris FC e Lione, in programma il 29 Ottobre 2025 alle 21:05 allo Stadio Jean Bouin, promette un duello di alto livello tecnico e ... Segnala news-sports.it
Pronostico Paris FC-Lione: la rinascita continua da una sfida inedita - Lione è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it