Il Paris FC di Gilli deve ancora ambientarsi in Ligue1 nonostante un organico che punta a qualcosa in più della salvezza e quest'oggi affronta in casa il Lione di Fonseca, squadra a caccia di un piazzamento in Champions League. I parisiens vengono dal KO interno contro il Nantes, e adesso la zona retrocessione è distante solamente 2 punti. Il campionato è estremamente equilibrato e serve la .

© Infobetting.com - Paris FC-Lione (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati