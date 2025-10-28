Parigi Masters 2025 Sinner-Bergs | orario e dove vedere il debutto dell' azzurro

Parigi, 28 ottobre 2025 – E' tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner al Parigi Masters. Nei sedicesimi di finale dell'ultimo 1000 della stagione, l'azzurro affronta Zizou Bergs, numero 41 della classifica mondiale. A La Défense Arena, dove per la prima volta va in scena il torneo parigino (che prima di quest'anno si disputava a Bercy), il nostro portacolori vuole cominciare il cammino che lo potrebbe riportare momentaneamente in vetta al ranking in caso di successo finale (e se Carlos Alcaraz non dovesse andare oltre i quarti di finale). Di fronte ecco il tennista belga, reduce dal successo nel primo turno ai danni dell'americano Alex Michelsen, ko con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parigi Masters 2025, Sinner-Bergs: orario e dove vedere il debutto dell'azzurro

