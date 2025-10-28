Parigi 2024 il Tas accoglie il ricorso di Giacomo Perini Tizzano | Grande soddisfazione per il canottaggio italiano

Roma – Il Canottaggio italiano gioisce per il verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport (TASCAS). E’ stato, infatti, accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e da Giacomo Perini, assistiti dal team sport di LCA Studio Legale guidato da Federico Venturi Ferriolo, inerente l’esclusione dalla finale PR1 dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 per il possesso di un telefono cellulare a bordo dell’imbarcazione. (leggi qui) La decisione di World Rowing, secondo il TAS, non rientrava nel cosiddetto “field of play”, poiché non riguardava una valutazione tecnica presa durante la gara ma un provvedimento disciplinare successivo, fondato sull’interpretazione di una norma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Parigi 2024: il TAS accoglie il ricorso di Giacomo Perini. Tizzano: “Grande soddisfazione per il Canottaggio italiano” tinyurl.com/y379p26j $canottaggio $canottieri $rowing $FIC $FederCanottaggio - X Vai su X

Ottobre 1950 – Parigi accoglie una nuova era. I Al Salone Internazionale dell’Automobile di Parigi del 1950, la 1900 fece il suo debutto ufficiale, inaugurando una nuova epoca per Alfa Romeo: la prima vettura del marchio prodotta in serie, con scocca portante - facebook.com Vai su Facebook

Canottaggio – Parigi 2024: il TAS accoglie il ricorso di Giacomo Perini. Tizzano: “Grande soddisfazione per il Canottaggio italiano” - Tizzano: “Grande soddisfazione per il Canottaggio italiano” ... Scrive msn.com

Tas accoglie ricorso Perini, è bronzo a Parigi 2024 - Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico e a Giacomo Perini viene assegnato il bronzo ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Paralimpiadi 2024, restituito il bronzo di Giacomo Perini, il TAS accoglie il ricorso - Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annullato la decisione della Federazione Internazionale Canottaggio ripristinando il terzo posto dell’azzurro. Segnala msn.com