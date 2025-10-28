Pari e un punto a testa tra Atalanta e Milan | Lookman risponde a Ricci

Il Milan pareggia 1-1 sul campo dell' Atalanta, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Sono i rossoneri a trovare subito il vantaggio. Al 4' una conclusione da fuori di Matteo Ricci, deviata da Ederson, beffa Carnesecchi. La reazione della Dea è immediata e dopo una lunga pressione arriva il pari firmato da Ademola Lookman. Dopo un primo tempo di marca nerazzurra, il Milan, senza Leao (sostituito ad inizio ripresa) sale di tono senza però trovare il guizzo vincente. L'ultima occasione capita sui piedi di Zappacosta, salva Maignan con un intervento prodigioso. La partita. ll risultato si sblocca dopo appena quattro giri di orologio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pari e un punto a testa tra Atalanta e Milan: Lookman risponde a Ricci

Leggi anche questi approfondimenti

Recap partite giovanili, domenica 27 ottobre i nostri Under 17 hanno perso di 1 punto contro i pari categoria di Fiume, peccato ma i nostri ragazzi hanno messo cuore e impegno, ma qualche scelta affrettata ci ha dato esito negativo, ma sono sicuro che durant - facebook.com Vai su Facebook

Pari e un punto a testa tra Atalanta e Milan: Lookman risponde a Ricci - I nerazzurri ritrovano il gol di Lookman e mantengono l'imbattibilità in campionato ... Si legge su msn.com

Atalanta-Milan 1-1: video, gol e highlights - La squadra di Allegri vede allontanarsi la vetta della classifica in virtù del successo del Napoli e del pari di Bergamo contro l’Atalanta. Lo riporta sport.sky.it

Atalanta, quattro pari consecutivi e attacco sterile: cosa non funziona davvero - 1 contro la Cremonese, maturato sabato 26 ottobre allo Zini, segna il settimo pari in dieci partite di questo scorcio est ... Lo riporta calcioatalanta.it