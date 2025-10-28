Parco Ecolandia e campo Penna | firmato atto di transizione tra Demanio e Comune di Reggio Calabria

Questa mattina a Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Giovanni Zito hanno sottoscritto l'atto di transizione relativo alle aree dell’impianto sportivo A. Penna, ovvero la pista di atletica leggera meglio nota come Campo Coni, nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Domani un’anteprima della II EDIZIONE di FORTI D’AUTUNNO a Forte Gullì di Arghillà-parco Ecolandia, gemello di Forte Cavalli. Suggerisco una bella giornata di scoperta. - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, Campo Coni e Parco Ecolandia pronte a passare al Comune: accordo con il Demanio - Il Comune di Reggio Calabria e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto l’atto di transazione relativo alle aree dell’impianto sportivo “A. strettoweb.com scrive

Reggio, accordo tra Comune e Agenzia del Demanio per il Campo Coni e il Parco Ecolandia - Il Comune di Reggio Calabria e l’ Agenzia del Demanio hanno sottoscritto l’ atto di transazione relativo alle aree dell’impianto sportivo “A. Secondo citynow.it

Reggio Calabria, raggiunto accordo tra Comune e Agenzia del Demanio per Campo Coni e Parco Ecolandia - L’atto di transazione segna un decisivo passo in avanti verso l’acquisizione della proprietà da parte dell’Amministrazione comunale ... reggiotv.it scrive