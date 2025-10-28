Parcheggio Pollio Caserta Decide | Dopo nostro esposto area torna a gestione pubblica
Caserta Decide accoglie con grande soddisfazione la riapertura del Parcheggio Pollio, che torna finalmente a gestione comunale. Un risultato importante, frutto di anni di battaglie civiche e politiche per la tutela dei beni pubblici e contro ogni tentativo di privatizzazione. Negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
