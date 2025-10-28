Parcheggio Pollio Caserta Decide | Dopo nostro esposto area torna a gestione pubblica

Casertanews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caserta Decide accoglie con grande soddisfazione la riapertura del Parcheggio Pollio, che torna finalmente a gestione comunale. Un risultato importante, frutto di anni di battaglie civiche e politiche per la tutela dei beni pubblici e contro ogni tentativo di privatizzazione. Negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

parcheggio pollio caserta decideCaserta, riapre il Parcheggio Pollio con gestione comunale: una vittoria per i cittadini e i beni pubblici - Dopo anni di battaglie, il Parcheggio Pollio di Caserta torna al Comune. Lo riporta casertaweb.com

parcheggio pollio caserta decideRiapre il parcheggio Pollio con gestione comunale, Caserta decide: è un vittoria - Caserta Decide accoglie con grande soddisfazione la riapertura del Parcheggio Pollio, che torna finalmente a gestione comunale. Secondo msn.com

parcheggio pollio caserta decideCASERTA, SVOLTA ALL’EX CASERMA POLLIO: IL PARCHEGGIO POLLIO TORNA AL COMUNE - Il candidato Sindaco Guerriero gongola: “Era nel mio programma del 2021. Lo riporta casertakeste.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Pollio Caserta Decide