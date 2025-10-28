Parcheggi blu garantita la clausola sociale per i lavoratori di Gps
È stato sottoscritto venerdì 24 ottobre, nella sede del municipio, l’accordo tra Comune di Piacenza e Filcams Cgil a tutela dei lavoratori attualmente impiegati da Gps – Global Parking Solutions nei servizi di gestione della sosta a pagamento. L’intesa, frutto di un confronto costruttivo tra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
