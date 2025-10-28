Papu Gomez ammette | Non sono rimasto sorpreso dall’esonero di Tudor Poi su Brambilla | Vi svelo questo su di lui ai tempi dell’Atalanta
Papu Gomez ha parlato così di Juventus: dall’esonero di Igor Tudor alla promozione di Brambilla a tecnico ad interim contro l’Udinese. Una voce autorevole, un commento che arriva da chi conosce bene il calcio italiano e il nuovo traghettatore bianconero. Alejandro “Papu” Gomez, ex fantasista dell’Atalanta e campione del mondo con l’Argentina, ha commentato l’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus, definendosi « non molto sorpreso » dalla decisione. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon “Non sorpreso, la Juve non ha filosofia di gioco”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
