paperdi juvecaserta al palapicollo arriva la temibile luiss roma

Tempo di lettura: 3 minuti Sono le uniche due formazioni imbattute da inizio stagione ed il calendario le pone di fronte domani sera, mercoledì 29 ottobre, alle 20:30, al palaPiccolo per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B nazionale. Si tratta della Paperdi Juvecaserta e della Luiss Roma con i capitolini che, però, hanno giocato una partita in meno dovendo recuperare il confronto con l’Umana Chiusi, rinviato al prossimo 26 novembre. « Questo turno di riposo – osserva coach Lardo nel presentare la sfida con la squadra capitolina – ci ha permesso sicuramente di recuperare energie dopo la scorsa settimana, che è stata indubbiamente molto impegnativa, e ha dato l’opportunità ai giocatori infortunati di cercare di poter recuperare ». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

