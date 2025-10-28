Paperdi Juvecaserta al Palapicollo arriva la temibile Luiss Roma
Tempo di lettura: 3 minuti Sono le uniche due formazioni imbattute da inizio stagione ed il calendario le pone di fronte domani sera, mercoledì 29 ottobre, alle 20:30, al palaPiccolo per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B nazionale. Si tratta della Paperdi Juvecaserta e della Luiss Roma con i capitolini che, però, hanno giocato una partita in meno dovendo recuperare il confronto con l’Umana Chiusi, rinviato al prossimo 26 novembre. « Questo turno di riposo – osserva coach Lardo nel presentare la sfida con la squadra capitolina – ci ha permesso sicuramente di recuperare energie dopo la scorsa settimana, che è stata indubbiamente molto impegnativa, e ha dato l’opportunità ai giocatori infortunati di cercare di poter recuperare ». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Al via la prevendita per la prossima sfida al PalaPiccolo! Oggi dalle ore 16 saranno disponibili i biglietti per: Paperdi Juvecaserta vs Luiss Roma – Mercoledì 29 ottobre, ore 20:30 Acquista il tuo ticket su www.etes.it o nei punti vendita autorizzati di Caserta. T - facebook.com Vai su Facebook
