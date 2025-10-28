Papà ucciso dal razzo mamma in depressione e sull' orlo del suicidio Una tragedia infinita

Gabriele Paparelli, il figlio del tifoso laziale che oggi, 46 anni fa, morì in un derby: "Mia madre gli estrasse l’oggetto dall’occhio e si ustionò. La vita della mia famiglia da allora non è stata più la stessa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

