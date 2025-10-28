Papa Leone XIV rilancia l’educazione cattolica | Solo la verità salva dalla morte interiore
Pubblicato il documento di Papa Leone XIV «per commemorare il 60° anniversario della Gravissimum Educationis e per riflettere sull’attualità della Dichiarazione conciliare e sulle sfide che l’educazione deve affrontare oggi, in particolare per le scuole e le università cattoliche». Lo aveva già annunciato il 22 ottobre il prefetto del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede, card. José Tolentino de Mendonça. E aveva anticipato che al Giubileo l’educazione sarebbe stata associata alla figura di san John Henry Newman. Sotto lo sguardo di Maria Sede della Sapienza, raffigurata dall’antica statua a fianco dell’Altare della Confessione della Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV firma la lettera apostolica «Disegnare nuove mappe di speranza», a 60 anni dalla dichiarazione conciliare Gravissimum educationis di Paolo VI, per l’anniversario del documento del Concilio Vaticano II. 🔗 Leggi su Panorama.it
Tra poco su TV2000 (17.00), puntata speciale di Chiesa viva in occasione della Messa presieduta da Papa Leone con gli universitari delle università pontificie.
Papa Leone XIV rilancia l'educazione cattolica: «Solo la verità salva dalla morte interiore» - mentre docenti e studenti condividono la missione di formare cittadini e credenti responsabili.
Leone XIV: l'educazione come atto di speranza e di carità. La Lettera apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza" rilancia il messaggio del Concilio sulla formazione ... Sessant'anni dopo la Gravissimum educationis, la Dichiarazione conciliare sull'educazione cristiana, Papa Leone XIV rilancia l'appello della Chiesa per una formazione che metta al centro la persona
Il Papa denuncia l'emergenza educativa: "Disarmiamo il linguaggio, costruiamo ponti e non muri" - Leone XIV rilancia il Patto educativo globale di Francesco, pubblicando la lettera apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza".