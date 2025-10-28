Papa Leone XIV rilancia l’educazione cattolica | Solo la verità salva dalla morte interiore

Pubblicato il documento di Papa Leone XIV «per commemorare il 60° anniversario della Gravissimum Educationis e per riflettere sull’attualità della Dichiarazione conciliare e sulle sfide che l’educazione deve affrontare oggi, in particolare per le scuole e le università cattoliche». Lo aveva già annunciato il 22 ottobre il prefetto del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede, card. José Tolentino de Mendonça. E aveva anticipato che al Giubileo l’educazione sarebbe stata associata alla figura di san John Henry Newman. Sotto lo sguardo di Maria Sede della Sapienza, raffigurata dall’antica statua a fianco dell’Altare della Confessione della Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV firma la lettera apostolica «Disegnare nuove mappe di speranza», a 60 anni dalla dichiarazione conciliare Gravissimum educationis  di Paolo VI, per l’anniversario del documento del Concilio Vaticano II. 🔗 Leggi su Panorama.it

