Papa incontro al Colosseo per la pace | Mai la guerra è santa basta slogan religiosi di odio
Leone XIV chiude la tre-giorni organizzata dalla comunità di Sant’Egidio e aperta domenica da Mattarella. Presente anche il metropolita russo Antonio. Si prega per l’Ucraina, la tregua a Gaza e la fine della strage provocata da armi leggere negli Usa. 🔗 Leggi su Repubblica.it
EWTN Italia. . LIVE | Papa Leone XIV presiede la 39ª edizione dell’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nell’area del Colosseo. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa al Colosseo per la preghiera per la pace - Papa Leone al Colosseo per la preghiera ecumenica per la pace che chiude l'incontro internazionale della Comunità di Sant'Egidio. Da ansa.it
La chiusura al Colosseo dell'evento «Osare la Pace» con Papa Leone - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Lo riporta video.corriere.it
Il Papa al Colosseo: Preghiera dei cristiani e finale di “Osare la Pace” - Oggi a conclusione della tre giorni di incontri sulla pace della Comunità di Sant’Egidio papa Leone XIV parteciperà alle 17 alla cerimonia conclusiva di “Osare la pace”, che si terrà al Colosseo. Scrive msn.com