Papa incontro al Colosseo per la pace | Mai la guerra è santa basta slogan religiosi di odio

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leone XIV chiude la tre-giorni organizzata dalla comunità di Sant’Egidio e aperta domenica da Mattarella. Presente anche il metropolita russo Antonio. Si prega per l’Ucraina, la tregua a Gaza e la fine della strage provocata da armi leggere negli Usa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

papa incontro al colosseo per la pace mai la guerra 232 santa basta slogan religiosi di odio

© Repubblica.it - Papa, incontro al Colosseo per la pace: “Mai la guerra è santa, basta slogan religiosi di odio”

Altre letture consigliate

papa incontro colosseo paceIl Papa al Colosseo per la preghiera per la pace - Papa Leone al Colosseo per la preghiera ecumenica per la pace che chiude l'incontro internazionale della Comunità di Sant'Egidio. Da ansa.it

La chiusura al Colosseo dell'evento «Osare la Pace» con Papa Leone - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Lo riporta video.corriere.it

Il Papa al Colosseo: Preghiera dei cristiani e finale di “Osare la Pace” - Oggi a conclusione della tre giorni di incontri sulla pace della Comunità di Sant’Egidio papa Leone XIV parteciperà alle 17 alla cerimonia conclusiva di “Osare la pace”, che si terrà al Colosseo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Papa Incontro Colosseo Pace