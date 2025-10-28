Papa alle scuole cattoliche | Garantire l’accesso anche ai figli dei poveri

Con parole dirette e inequivocabili, Papa Leone XIV richiama l’intera rete educativa cattolica a un’assunzione di responsabilità concreta: farsi carico dell’educazione dei figli dei poveri. Il messaggio è contenuto nella recente Lettera apostolica dedicata all’educazione, un testo che si muove in continuità con la tradizione della Chiesa ma che punta lo sguardo sui limiti attuali dell’accesso all’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

