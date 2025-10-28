Papa al Colosseo | Osiamo la pace Dio vuole un mondo senza guerra
(LaPresse) – Al Colosseo Papa Leone XIV ha partecipato martedì pomeriggio alla cerimonia solenne per la pace, a conclusione dell’incontro internazionale delle religioni e culture promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, “Osare la pace”. Dopo il saluto della Comunità, pronunciato dal presidente Marco Impagliazzo, e la testimonianza di un rifugiato sudanese, dal palco si è rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime delle guerre. Il Papa ha poi pronunciato il suo discorso, e dopo un intervento musicale di Paolo Fresu ha letto l’Appello di pace. Quindi la tradizionale accensione dei candelabri di pace, da parte del Papa e degli altri leader religiosi presenti, la consegna dell’Appello ai bambini, che lo portano agli ambasciatori e ai rappresentanti della politica nazionale ed internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
