Paolo Virzì incontra il pubblico al cinema Odeon
Giovedì 30 ottobre al Multisala Odeon di Pisa, Paolo Virzì incontrerà il pubblico presente in sala allo spettacolo delle 20:15 per presentare il suo ultimo film "Cinque secondi". In questo film Paolo Virzì torna a raccontare con il suo sguardo ironico e toccante in una storia profondamente umana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
