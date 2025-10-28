Paolo Saibene è la vittima dell’incidente di Fenegrò | ipotesi evento fortuito indagato il portiere dell’Inter Josep Martinez

Quicomo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Paolo Saibene l’uomo di 81 anni morto nel tragico incidente avvenuto oggi, 28 ottobre, a Fenegrò. L’anziano era un ex meccanico residente in paese e si trovava sulla sua carrozzina elettrica quando è stato investito in via Bergamo da un’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere. 🔗 Leggi su Quicomo.it

