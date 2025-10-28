Paola Arnesano introducing Chiara Ceo sing Ella Fitzgerald & Sarah Vaughan

Torna ad illuminarsi il palco del Jazz Club molfettese con l’avvio della nuova stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con la rinnovata direzione artistica del chitarrista Guido Di Leone. Una ricca edizione che con la complicità di rinomati musicisti apprezzati sulla scena nazionale e non solo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Erano anni che a Ottobre non avevamo un autunno così preciso, niente mare quindi, ma incontreró tanti amic in giro. Sempre felice con la mia fisarmonica OTTOBRE 4| BARI Paola Arnesano 4tet - Duke Jazz Club - con Pippo D’Ambrosio e Giorgio Vendola - facebook.com Vai su Facebook

Paola Iezzi, chi è il giudice di X Factor 2025: l'esordio con la sorella, la rottura, il compagno - Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara, è stata riconfermata come giudice di X Factor. Riporta ilmessaggero.it

Paola Iezzi, chi è il giudice di X Factor 2025: l'esordio con la sorella, la rottura, il compagno - In un'intervista a Verissimo nel 2023, le due spiegavano la ragione dell'allontanamento che, per oltre 10 anni, le ha divise nella musica e nella vita, ammettendo che «per alcuni anni a Natale non ci ... Lo riporta ilmessaggero.it