Panno Casentino Savelli rilancia da Prato ma la Regione richiama l’azienda | ritiri i licenziamenti
Il panno Casentino prova a non arrendersi. Dopo la liquidazione della Manifattura di Soci, il cuore produttivo della storica stoffa arancione, il titolare della Tacs, Massimo Savelli, rilancia: la produzione continuerà, anche se fuori dal Casentino. “Il Panno Casentino non finisce qui – dichiara Savelli –. Quel tipo di lavorazione può essere svolta anche da altre fabbriche toscane, soprattutto a Prato. Quindi per noi la produzione continua. Abbiamo ricevuto decine di messaggi e telefonate: la Tacs non chiude, restiamo attivi come sempre, dal 1962, quando mio padre fondò l’azienda.” La Tacs, che impiega undici dipendenti e gestisce punti vendita anche a Poppi e Firenze, guarda dunque verso nuovi orizzonti. 🔗 Leggi su Lortica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ricordate l'iconico cappotto arancione indossato da #AudreyHepburn in "Colazione da Tiffany"? Per decenni il panno di #lana è stato prodotto nella Manifattura del Casentino, con sede a Bibbiena (Arezzo). Ma adesso cala sipario su una storia lunga oltre un - facebook.com Vai su Facebook
Chi ha visto ”Colazione da Tiffany” avrà ben presente il cappotto doppiopetto arancione con quattro bottoni e il collo alto della protagonista, Holly Golightly. È fatto di panno casentino, prodotto solo da un’azienda di Arezzo, che però ora sta chiudendo - X Vai su X
«Il panno Casentino lo salvo io, a Prato»: la scommessa di un imprenditore di Stia - Ma c’è il nodo dell’«arricciatore» che hanno colo in Casentino. Riporta msn.com