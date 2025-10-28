Panno Casentino destino incerto Regione e Cgil in pressing sull' azienda | Ritiri i licenziamenti

Arezzonotizie.it | 28 ott 2025

Stavolta non c'è l'ancora di salvataggio di Patrizio Bertelli, che negli ultimi anni ad Arezzo ha messo in salvo attività a rischio chiusura: dal Caffè dei Costanti alla Buca di San Francesco, fino al ristorante la Capannaccia e all'operazione più eclatante di tutte, l'acquisto dell'area Lebole. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

