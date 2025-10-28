Panico sul Nilo la crociera Empress in fiamme | notte di terrore per 80 italiani | come stanno

Le fiamme partite dalle cucine: “Un boato, poi il fumo ovunque”. Erano da poco passate le 19 sul Nilo quando la tranquillità della crociera si è trasformata in inferno. Dalle cucine della nave Empress, che stava navigando nei pressi di Luxor, si è sprigionato un incendio improvviso. Le guide di bordo sono state le prime a dare l’allarme: “Abbiamo visto il fumo salire dai ponti più bassi, un boato, poi la luce è saltata. Le persone correvano verso il ponte più alto”. Lo staff della nave ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza. Tutti i passeggeri sono stati fatti salire sul ponte superiore mentre la nave veniva portata verso la riva, per consentire un’evacuazione rapida. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Panico sul Nilo, la crociera Empress in fiamme: notte di terrore per 80 italiani: come stanno

